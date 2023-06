Hoogste ECB-rente ooit nabij, want reeks verhogingen is nog niet voorbij

De Europese Centrale Bank zal de rentetarieven in juli waarschijnlijk weer verhogen, zo kondigde ECB-president Christine Lagarde dinsdag aan. Daarmee komt het hoogste renteniveau sinds het begin van de euro in zicht.

In juni verhoogde de ECB de rente voor de zevende keer in een jaar tijd tot 3,5 procent. Alleen van de herfst van 2000 tot het voorjaar van 2001 was het rentetarief met 3,75 procent hoger. Dat niveau wordt in juli waarschijnlijk ook bereikt. In de afgelopen tien jaar was het belangrijkste tarief bij de ECB nog grotendeels negatief.