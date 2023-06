Boete en voorwaardelijke celstraf voor voormalige Audi-topman in dieselschandaal

Voormalig Audi-baas Rupert Stadler hoeft niet de cel in vanwege zijn rol bij het dieselschandaal van moederbedrijf Volkswagen. Hij krijgt wel een voorwaardelijke celstraf van een jaar en negen maanden. Ook moet het oud-bestuurslid van VW 1,1 miljoen euro betalen.

Stadler is het eerste voormalige lid van de raad van bestuur van Volkswagen dat gestraft is voor zijn rol in het sjoemelschandaal met dieselvoertuigen.

In 2015 kwam aan het licht dat VW, een van de grootste autofabrikanten ter wereld, had gerommeld met de emissiewaardes van zijn auto's. De Duitse autobouwer had software in de auto's geïnstalleerd die tijdens emissietests de uitstoot van stikstof (NOx) beperkte. Maar bij normaal gebruik gebeurde dat niet.

Vanwege het wereldwijde schandaal moest het toenmalige management van Volkswagen het veld ruimen. Het bedrijf is inmiddels in talloze rechtszaken verwikkeld waarin klanten schadevergoedingen eisen. Ook zijn er strafrechtelijke vervolgingen.

Stadler heeft bekend dat hij van het gesjoemel op de hoogte was. Hij heeft niet het initiatief genomen om de software te installeren, maar volgens de Duitse justitie heeft hij te weinig gedaan om de verkoop van de sjoemelauto's te stoppen.

Meerdere betrokkenen zijn veroordeeld

Dinsdag zijn ook twee medeverdachten veroordeeld. Het gaat om chef motorontwikkeling Wolfgang Hatz en een Audi-ingenieur. Ook zij kregen voorwaardelijke celstraffen en boetes opgelegd. Beiden hebben toegegeven dat ze bij de manipulatie betrokken zijn.

Het zijn de eerste strafrechtelijke uitspraken in Duitsland in het dieselschandaal. Later werd duidelijk dat ook bij andere autoconcerns sjoemelsoftware is gebruikt. Toenmalig Volkswagen-topman Martin Winterkorn zou ook voor de rechter moeten verschijnen, maar de zaak is vanwege zijn slechte gezondheid voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Schandaal kostte het bedrijf al zo'n 30 miljard euro

Het schandaal heeft het Duitse bedrijf al zo'n 30 miljard euro aan boetes, juridische kosten en schadevergoedingen gekost. Het bedrijf was met name veel geld kwijt aan gedupeerde autobezitters in de Verenigde Staten. Ook meerdere stichtingen in Nederland hebben zaken tegen autofabrikanten lopen.