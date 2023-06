Mag ik zelf water meenemen als ik ga vliegen?

Met de zomervakantie voor de deur meldt het bedrijf dat veel winkeltjes op Schiphol runt geen wegwerpflesjes met water meer te verkopen. Daardoor zouden 750.000 plastic flesjes minder weggegooid worden. Maar hoe kom je dan aan water als je gaat vliegen?

Voor wat je in je handbagage aan boord van het vliegtuig mag meenemen, vormt Schiphol een uitzondering. Dat komt doordat daar andere scanapparatuur bij de beveiligingscontrole staat dan op andere vliegvelden.

"Op de luchthaven hebben we moderne CT-scanners. Die hebben als voordeel dat je vloeistoffen en elektronica in je tas of koffertje kunt laten", zegt een woordvoerder van de luchthaven. De scanners staan bij de beveiligingscontrole, waar iedereen langs moet, ongeacht waar je heen vliegt.

Daar moet je zelf in een groot röntgenapparaat gaan staan voor een controle. En je handbagage gaat door een scanner. In verband met de veiligheid mocht je heel lang maximaal 1 liter vloeistof aan boord meenemen. De vloeistof moest ook nog eens verdeeld zijn over maximaal tien verpakkingen van elk maximaal 100 milliliter.

"Op Schiphol mag je meer vloeistof mee aan boord nemen", vertelt de woordvoerder. "Het is belangrijk dat je genoeg drinkt in het vliegtuig. De meeste drinkflesjes mogen dan ook inclusief inhoud mee aan boord." Dat geldt niet voor metalen flesjes. Die moet je eerst leegdrinken, maar kun je na de controle weer vullen.

"Het kan zo zijn dat een medewerker van de beveiliging ook bij andere flesjes anders beslist. Die heeft het laatste woord daarin." Dat kan ook zijn omdat het scanapparaat aangeeft dat jouw flesje niet oké is.

Een hervulbare fles meenemen loont

Juist omdat Schiphol met zijn CT-scanners vooroploopt in de wereld van vliegvelden, adviseert de woordvoerder er vooral niet van uit te gaan dat je je meegebrachte water overal mee aan boord mag nemen. "Voor als je tijdens je reis moet overstappen of voor je terugreis raden we aan je aan de regels van maximaal tien keer 100 millimeter te houden, om teleurstelling te voorkomen."