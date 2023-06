Webshops mogen consument verleiden, maar niet misleiden met valse aftelklok

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Webshops die ten onrechte beweren dat een aanbieding nog maar een paar minuten geldt, zijn daarop aangesproken door toezichthouder ACM. Deze vorm van misleiding is verboden.

De webshops zetten naast een aanbieding een klokje dat aftelt. Als de tijd om is, zou het prijsvoordeel vervallen. Maar dat is vaak niet het geval en dat mag volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) niet.

De toezichthouder ontdekte honderden zogenoemde countdowntimers bij webshops. Maar in 41 gevallen merkte de ACM dat het klokje na het verstrijken van de tijd opnieuw startte zonder dat de prijs van het product veranderde. Soms volgde er na afloop zelfs een beter aanbod.

Als een aanbieding tijdelijk lijkt maar dat niet is, is dit misleidend voor consumenten. "Online worden consumenten op allerlei manieren gestimuleerd om aankopen te doen", zegt Edwin van Houten, directeur consumenten van de ACM . "We vinden het belangrijk dat zij met vertrouwen online hun aankopen kunnen doen. Webshops mogen consumenten verleiden, maar niet misleiden."