Brabants stroomnet heeft komende jaren geen plek voor nieuwe grootverbruikers

Brabantse bedrijven en instellingen die veel elektriciteit verbruiken kunnen de komende vijf tot tien jaar geen nieuwe stroomaansluiting meer krijgen. De druk op het elektriciteitsnet is te hoog en netbeheerder Enexis zegt al heel veel aanvragen te hebben.

De gemeente Den Bosch zegt "enorm te balen" van de maatregel. "De afnamestop betekent dat onze economische ambities en die van onze ondernemers ernstig worden beperkt. Dit is geen goed signaal. Het belemmert bovendien de mogelijkheden van vooral grotere bedrijven om aardgasloos te worden", laat de gemeente weten.

Het probleem speelt ook in Limburg. "In Noord-Brabant en Limburg hebben we maandag de laatste capaciteit gegeven aan onze klanten", zegt een woordvoerder van Enexis. "De komende jaren is de vanzelfsprekendheid van toegang tot het elektriciteitsnet voor grote bedrijven helaas verleden tijd."

De problemen met het stroomnet in Noord-Brabant en Limburg zijn al langer bekend. Ook in veel andere delen van het land krijgen bedrijven geen nieuwe aansluiting of uitbreiding op het net. Door de energietransitie en de grotere vraag naar elektriciteit bij bedrijven loopt het stroomnet al jaren vol op verschillende punten in het land.

Kabels te dun voor alle zonnepanelen

Netbeheerder Liander waarschuwde vorig jaar nog dat het elektriciteitsnet in Nederland de massale overstap naar zonnepanelen niet aankan. Dat komt onder meer doordat stroomkabels in wijken vaak te dun zijn.

Onder meer zonneparken en laadpalen vragen veel ruimte op het stroomnet. Ook willen bedrijven steeds vaker overstappen op elektrische productie in plaats van bijvoorbeeld gas.

Om de problemen op te lossen zijn grote aanpassingen aan de infrastructuur noodzakelijk, zoals een verzwaring en uitbreiding van het net. Liander kondigde al een investering van 3,5 miljard euro aan om het stroomnet uit te breiden in Friesland, Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een deel van Zuid-Holland.