Overtollige zonnestroom wordt minder waard voor klanten bij Vattenfall

Energieleverancier Vattenfall halveert de vergoeding aan klanten voor overtollige zonne-energie. Vanaf 1 augustus krijgen zij geen 17 cent meer, maar afgerond 8 cent per kilowattuur. Het bedrijf laat weten dat er te veel stroom wordt teruggeleverd voor de vergoeding.

"Steeds meer huishoudens en bedrijven hebben zonnepanelen", legt een woordvoerder van Vattenfall uit na berichtgeving in De Telegraaf. "Als de zon schijnt, is het stroomaanbod nu vaak groter dan de vraag. De marktprijs van elektriciteit wordt op die momenten steeds vaker negatief. De huidige terugleververgoeding is veel hoger dan de werkelijke waarde van de teruggeleverde elektriciteit."