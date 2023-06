Verbod op zoete smaakjes in e-sigaretten is met maanden uitgesteld

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vapers die graag smaken als appeltaart of sorbet roken, hebben een paar maanden langer de tijd voordat deze rookwaren van de markt verdwijnen. Het ministerie van Volksgezondheid schuift het verbod op smaakjes op naar 1 januari 2024. Daarna mag er alleen nog tabakssmaak verkocht worden.

Het RIVM is met nieuwe informatie gekomen over de toegestane samenstelling van vloeistoffen in e-sigaretten. Waarschijnlijk moeten er nieuwe vloeistoffen ontwikkeld worden om aan het smaakjesverbod te voldoen.