Turkse lira bereikt nieuw dieptepunt

De Turkse lira is maandag naar een dieptepunt gezakt ten opzichte van de Amerikaanse dollar. 1 dollar was op het laagste punt 26,05 lira waard. Daarmee is de waarde van de Turkse munt dit jaar al 28 procent gedaald.

Maandag zakte de koers van de lira met 3 procent. Het voormalige diepterecord werd vorige week behaald. Toen was 1 dollar goed voor 25,74 lira.

Door de herverkiezing van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan eind mei zakte de waarde van de lira nog sneller dan in de maanden daarvoor. Erdogan heeft de rente de afgelopen jaren in stappen laten verlagen. Dat deed hij tegen het advies van economen in. In mei waren de prijzen bijna 40 procent hoger dan een jaar eerder.