Helft Nederlanders heeft nog tarieven boven prijsplafond voor stroom en gas

Nog altijd betaalt ongeveer de helft van de Nederlanders meer dan het prijsplafond voor stroom en gas. Dat aantal is wel een stuk kleiner dan aan het begin van het jaar, toen nog ruim 70 procent erboven zat.

Vooral voor gas betalen veel gebruikers (59 procent) meer dan de plafondprijs. Bij stroom is dat 49 procent. Dat meldt minister van Klimaat en Energie Rob Jetten in een brief aan de Tweede Kamer.

Het prijsplafond is ingevoerd om consumenten en bedrijven te helpen met het betalen van de energierekening. Die liep vorig jaar flink op door de snel stijgende gasprijs. Wie contracttarieven heeft boven de 1,45 euro per kuub gas en 0,40 euro per kilowattuur stroom, krijgt een deel van zijn rekening vergoed van de overheid. Die tegemoetkoming loopt via de energieleverancier.

Die leveranciers kregen in de eerste zes maanden van dit jaar in totaal 3,45 miljard euro uitgekeerd van de overheid. Het grootste deel (2,6 miljard) werd in de eerste drie maanden uitgekeerd.

In de voorbije maanden zijn de energietarieven flink gezakt. Daardoor is in juni nog maar voor 179 miljoen euro uitgekeerd, terwijl dat in januari nog 927 miljoen euro was. In juli valt dat bedrag waarschijnlijk nog wat lager uit.