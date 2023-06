Handelsbedrijf Groninger gas blijft twee jaar langer bestaan

GasTerra, dat zich bezighield met de handel en het leveren van Gronings gas, sluit niet in 2024 de deuren, maar pas in 2026. Dat heeft het gashandelsbedrijf dat voor de helft in handen is van de Staat en voor de andere helft van Shell en ExxonMobil, bekendgemaakt.

In 2020 werd juist bekendgemaakt dat GasTerra als gevolg van het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen per eind 2024 ophield te bestaan. Dat gebeurt nu dus twee jaar later. Vorige week werd definitief besloten dat de gaskraan in Groningen in oktober van dit jaar helemaal dichtgaat.

GasTerra zegt dat de afbouw van veel bedrijfsprocessen volgens plan loopt. Toch is voor de volledige afbouw meer tijd nodig. Dat zou onder andere komen door de marktontwikkelingen in de afgelopen tijd. "Waardoor de omvang en aard van een deel van de resterende verplichtingen dusdanig is, dat een verlenging van de afbouwtermijn nodig is om tot een zorgvuldige afronding te komen."