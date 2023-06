Russische roebel zakt na opstand Wagner naar laagste niveau sinds begin oorlog

De Russische roebel is maandag met 3 procent gedaald ten opzichte van de dollar, nadat een aanval van Wagner-huurlingen zaterdag op het laatste moment was voorkomen. Het is voor het eerst sinds maart 2022 dat de koers van de munt zo laag is.

Voor 1 dollar krijg je op dit moment iets meer dan 85 roebel. In maart vorig jaar was de koers ook zo laag. Dat kwam door de oorlog in Oekraïne, die toen net was begonnen.

Hoewel er in Moskou een vrije dag is afgekondigd om bij te komen van de schrik van het afgelopen weekend, zijn de financiële markten geopend. Ook de banken zijn vandaag gewoon open.

De positie van de Russische president Vladimir Poetin is verzwakt door de aanval van huurlingenleger Wagner Group, zeggen analisten tegen het Amerikaanse persbureau Bloomberg.

De groep keerde zich zaterdag tegen Rusland en maakte een opmars richting Moskou. Daarom is de roebel nu erg zwak. Experts denken dat de munt zelfs nog minder waard kan worden.

Ook de gasprijs stijgt

Ook de Europese gasprijs ging maandag flink omhoog als gevolg van de schermutselingen in Rusland. De prijs steeg met ruim 13 procent tot bijna 37 euro per megawattuur. De leveringen van Russisch gas aan Europa zijn vanwege de oorlog in Oekraïne veel kleiner geworden, maar er komt nog altijd veel gas vanuit Rusland naar Europa.