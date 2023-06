Russische aandelen lijken Duitse aandeelhouders te zijn ontglipt

Delen via E-mail

Deutsche Bank heeft aan klanten laten weten dat de bank geen garanties meer kan bieden over hun Russische aandelen. Het gaat om zogeheten waardepapieren die garant staan voor het aandelenbezit.

De grootste bank van Duitsland heeft dat eerder deze maand aan de betreffende klanten laten weten. Dat meldt persbureau Reuters, dat een document hierover heeft ingezien. Het gaat om aandelen die voor de invasie van Rusland in Oekraïne zijn gekocht.

De aandelen zouden zijn geparkeerd bij een Russische bank. Volgens Deutsche Bank is het verlies aan controle te wijten aan het besluit van Moskou om het waardepapier om te zetten in lokale aandelen. Die omzetting heeft plaatsgevonden zonder "betrokkenheid of toezicht" van Deutsche Bank.