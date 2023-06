Door storing leek het alsof betalingen ING-klanten dubbel werden afgeschreven

Delen via E-mail

De storing bij ING is verholpen, laat een woordvoerder van het bedrijf weten. Sommige klanten zagen dubbele afschrijvingen van betalingen met de pinpas die ze zaterdag hadden gedaan.

De oorzaak was een probleem met een databasesysteem, daardoor was naast de daadwerkelijke afboeking ook een reservering zichtbaar en leek het alsof de bedragen twee keer werden afgeschreven. De bank benadrukt dat dat niet het geval was.