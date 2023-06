Grote bedrijven willen strengere uitstootregels voor vrachtwagens

Tientallen grote bedrijven eisen dat de Europese Unie strengere regels invoert voor de CO2-uitstoot van vrachtwagens. Multinationals als Heineken, Nike en IKEA hopen dat ambitieuzere doelstellingen zorgen voor meer investeringen van autofabrikanten in elektrische vrachtauto's.

"We zijn er klaar voor en hebben uitstootloze trucks gekocht, maar we hebben er meer nodig in zowel aantal als variatie", staat in de door 41 bedrijven ondertekende brief die de Financial Times heeft ingezien.