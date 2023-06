Cryptobeurs Binance uit België geweerd omdat ze zonder vergunning actief was

Binance mag in België geen diensten meer aanbieden die met digitale munten te maken hebben. Het cryptoplatform was namelijk zonder vergunning actief in het land.

Belgische klanten van Binance moeten hun cryptomunten terugkrijgen, of Binance moet ze helpen die munten over te dragen aan een platform dat wel legaal is, oordeelt de Belgische financiële toezichthouder FMSA.

In Nederland is Binance ook niet meer actief. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) verstrekte Binance geen vergunning. Het cryptobedrijf, een van de grootste ter wereld, vertrok daarop uit Nederland.

Vorig jaar kreeg het bedrijf een boete van ruim 3,3 miljoen euro omdat het zijn diensten aanbood zonder een registratie bij DNB.

Begin deze maand werd Binance in de Verenigde Staten aangeklaagd door beurswaakhond SEC. Ook oprichter Changpeng Zhao kreeg de toezichthouder achter zich aan.