Zomerchaos op Schiphol kwam door drang om zo goedkoop mogelijk te werken

De chaos die vorig jaar op Schiphol ontstond, kwam doordat op de luchthaven veel werk was uitbesteed en alles zo goedkoop mogelijk moest. Ook blijkt dat er in het najaar van 2021 al signalen waren dat het in 2022 mis zou gaan.

Dat komt naar voren uit onderzoek van adviesbureau PwC.

In het voorjaar en de zomer van 2022 waren er grote problemen op Schiphol. Er ontstonden lange wachtrijen, vluchten waren vertraagd of werden geannuleerd en veel koffers raakten zoek. De problemen waren zo erg dat toenmalig directeur Dick Benschop besloot op te stappen.

PwC deed onderzoek naar de problemen en kwam tot de conclusie dat de afgelopen jaren op de luchthaven veel werk is uitbesteed. Bijvoorbeeld beveiligingswerk en het afhandelen van koffers. Het doel was om te bezuinigen op de kosten. Hierdoor werden de lonen en de arbeidsomstandigheden voor personeel steeds slechter. En doordat de arbeidsmarkt krap is, was het moeilijk om aan genoeg medewerkers te komen.

De eerste signalen dat er niet genoeg personeel was, waren er al in het najaar van 2021. De beveiligingsbedrijven zeiden toen al te verwachten dat ze in het voorjaar van 2022 niet genoeg medewerkers zouden hebben voor de verwachte passagiersgroei.

Toeslagen voor personeel hielpen ook niet

Maar Schiphol zag niet genoeg mogelijkheden om er iets aan te doen. Dit kwam mede doordat het, door dat uitbesteden, maar beperkt zelf kon ingrijpen. Ook het invoeren van toeslagen, zodat personeel meer betaald kreeg, was niet voldoende om genoeg nieuwe medewerkers te vinden.

Verder stellen de onderzoekers dat Schiphol niet de reiziger maar de vliegmaatschappijen als klant beschouwde. "Passagiers zijn klanten van de luchtvaartmaatschappijen en niet van SNBV (Schiphol, red.)", schrijven de onderzoekers in hun rapport. "Vanuit deze logica ziet SNBV de luchtvaartmaatschappijen als hun primaire gebruiker."

Om de problemen aan te pakken, kan Schiphol snijden in het vluchtschema. Maar dat heeft grote gevolgen voor de vliegmaatschappijen. "Deze optie wordt bij voorkeur niet toegepast, ook niet als dat betekent dat de passagiers langer in de rij moeten staan." Dat verklaart volgens de onderzoekers waarom Schiphol pas relatief laat het aantal vluchten beperkte.

Reizigers moesten vaak buiten wachten

Dit alles zorgde voor veel hinder voor reizigers. In het voorjaar en de zomer van 2022 waren er meer dan honderd dagen waarop de wachtrijen zó lang waren dat mensen buiten moesten wachten. Ook is in die periode meer dan de helft van de vluchten vertraagd. Daarnaast ontstond chaos bij de kofferverwerking. Medio juli stonden er 13.000 koffers op de luchthaven.

Volgens de nieuwe topman Ruud Sondag is sinds vorig jaar veel gedaan om nieuwe problemen te voorkomen. Zo wordt meer geïnvesteerd in de werkomstandigheden en de vergoedingen voor personeel. Hij wijst er dan ook op dat in de voorjaarsvakantie van dit jaar niet of nauwelijks problemen zijn ontstaan.

Toch is er nog werk aan de winkel, denkt Sondag. "Een deel van de problemen is dieper geworteld en oplossingen hebben meer tijd nodig."