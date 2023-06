Werkgevers kunnen niet zomaar toeslagen en vergoedingen schrappen

Eenzijdig pauzes, toeslagen of kleine vergoedingen schrappen: bedrijven in verschillende sectoren doen dat regelmatig. Het leidt tot onrust op de werkvloer. Maar kunnen werkgevers wel zo eenvoudig arbeidsvoorwaarden schrappen? Nee, zeggen arbeidsrechtdeskundigen.

"Dat kan niet zomaar. Eenzijdig arbeidsvoorwaarden wijzigen is juridisch lastig, maar in de praktijk gebeurt het wel", zegt arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen. "Werknemers denken dan vaak: laat maar zitten."

Werkgevers schrappen vooral 'kleine' vergoedingen of passen die aan, vertelt jurist Céline de Vries van juridisch dienstverlener ARAG. "Daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan de kilometervergoeding die van 30 naar 21 cent gaat. Werknemers zullen daar niet zo snel heisa om maken. Dan moet er namelijk een juridische zaak komen en het is niet zeker dat je die gaat winnen."

Volgens werkgeversvereniging AWVN komt het niet vaak voor dat werkgevers de arbeidsvoorwaarden veranderen. "Dat kan niet als het is vastgelegd in een arbeidsvoorwaardenreglement of een cao. Als het al gebeurt, moeten beide partijen ermee instemmen. Anders kan een werkgever er niet omheen", legt een woordvoerder uit.

Van Gelderen zegt dat rechters daar ook anders over denken. Zij willen eerst van de werkgever weten wat de aanleiding is om een bepaalde vergoeding te schrappen. "Wat is de situatie op dat moment? Balanceert het bedrijf op het randje van een faillissement of is het een beursgenoteerd bedrijf dat dikke winst maakt?"

'Tegen je werkgever procederen is niet goed voor je carrière'

Bovendien bekijken rechters of het voorstel redelijk is als het gaat om de belangen van de werknemers. De werkgever moet rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van medewerkers. Zo moeten ze niet in financiële problemen raken als een bepaalde toeslag wordt geschrapt.

"Bedrijven moeten dus echt goede redenen hebben om arbeidsvoorwaarden te schrappen, maar toch gebeurt het. Veel mensen stappen namelijk niet naar de rechter als het bijvoorbeeld om een klein bedrag gaat. Dat heeft te maken met de juridische kosten. En tegen je werkgever procederen is ook niet goed voor je carrière", zegt Van Gelderen.

Werkgever moet aantonen waarom iets anders moet

Bedrijven hebben nog een stok achter de deur: het eenzijdige wijzigingsbeding. Dat maakt het voor de werkgever mogelijk om (in de toekomst) wijzigingen in de arbeidsovereenkomst door te voeren, zonder dat die hier de nadere toestemming van de werknemer voor nodig heeft. Maar dan nog staan werknemers stevig in hun schoenen.