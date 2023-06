Shell krijgt in VS rechtszaak aan zijn broek vanwege extreme hittegolf

Het bestuur van een Amerikaanse regio wil van Shell en andere bedrijven een forse schadevergoeding vanwege de gevolgen van klimaatverandering. Volgens de aanklager hebben de concerns met pr-campagnes en dubieuze wetenschappelijke claims bewust twijfel over het klimaatprobleem gezaaid.

De regio Multnomah County had twee jaar geleden te maken met een extreme hittegolf. De temperaturen liepen op tot boven de 45 graden, terwijl het er normaal gesproken een stuk koeler is. Tijdens deze hittegolf kwamen 69 mensen om het leven. Het lokale bestuur vreest de komende jaren nog veel meer schade door de opwarming.

Het district eist 50 miljoen dollar (46 miljoen euro) als tegemoetkoming in de kosten die al zijn gemaakt. Ook ligt er een claim van 1,5 miljard dollar voor toekomstige schade. Daarbovenop wil het bestuur nog eens 50 miljard. Dat geld moet worden gestort in een fonds voor onderzoek naar mogelijkheden om klimaatopwarming tegen te gaan. Ook is een deel van het geld bedoeld voor de invoering van milieumaatregelen.

In de VS zijn al meer rechtszaken gestart om oliebedrijven verantwoordelijk te houden voor de gevolgen van klimaatverandering. Onder meer in New York heeft de lokale overheid Shell, ExxonMobil en BP aangeklaagd.