Philips erkent fout bij melding van overlijden gebruiker apneuapparaat

Philips geeft toe dat het een overlijdensgeval te laat heeft gemeld bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het gaat om een 65-jarige Nederlander die jarenlang een apneuapparaat van Philips gebruikte. Daarvan zijn er twee jaar geleden wereldwijd miljoenen teruggeroepen vanwege productiefouten.

"We zijn deze week in de zaak gedoken en in dit specifieke geval hebben we niet de juiste procedure gevolgd", zegt een woordvoerder van Philips, dat zich tegenwoordig vooral op zorgtechnologie richt. Het bedrijf zegt nu in gesprek te gaan met de familie van de overleden man. "We hopen dat we hun de antwoorden kunnen geven op de vragen die ze hebben."