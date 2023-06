VICE Media wordt overgenomen door vermogensbeheerder

Delen via E-mail

VICE Media wordt overgenomen door Fortress Investment Group. De Amerikaanse vermogensbeheerder heeft het hoogste bod uitgebracht op het mediabedrijf, dat ruim een maand geleden faillissement aanvroeg. Vakbonden hopen dat Fortress ook omkijkt naar de ontslagen werknemers.

Er waren meerdere bieders. Fortress bood in eerste instantie omgerekend zo'n 207 miljoen euro, maar verhoogde het bod de afgelopen dagen tot 322 miljoen, schrijft The New York Times.