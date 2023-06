Economische krimp was begin dit jaar toch iets minder pijnlijk

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar op kwartaalbasis met 0,3 procent gekrompen, in plaats van met de eerder geraamde 0,7 procent. Dat komt door gunstigere exportcijfers en extra informatie over investeringen.

De handelsbalans - de verhouding tussen de waarde van onze export en onze import - was iets gunstiger dan eerder werd gedacht, meldt statistiekbureau CBS. Zo daalde de uitvoer van goederen minder hard en steeg de uitvoer van diensten sterker. Ook de invoer van goederen en diensten is naar boven bijgesteld, maar minder sterk dan de uitvoer.

Iets minder positief was de groei van het aantal banen. Die kwam in het eerste kwartaal uit op 49.000 meer dan eind 2022, in plaats van 63.000 meer.

De Nederlandse economie zou deze zomer mogelijk in een recessie kunnen belanden. Daarvan is sprake als er twee kwartalen achter elkaar economische krimp is. In Duitsland is er al een recessie, na een krimp in het laatste kwartaal van 2022 en in de eerste maanden van 2023.