Speelgoedsensatie Furby is terug van weggeweest

De Furby, het pratende speelgoeddiertje dat in de jaren negentig de harten van veel kinderen veroverde, ligt binnenkort weer in de winkels. Spellenfabrikant Hasbro hoopt met de terugkeer van het speelgoed dezelfde rage te ontketenen als vroeger.

Kinderen waren dol op de Furby. Tot grote ergernis van veel ouders, omdat de oude versie geen uitknop had. Dat betekende dat de Furby vaak midden in de nacht begon te praten. De enige manier om het beestje stil te krijgen was door de batterijen eruit te halen.

Of de nieuwe versie wel een uitknop heeft, is niet bekend. Hasbro laat weten dat de nieuwe Furby veel op het origineel lijkt, maar wel in een nieuw jasje is gestoken. De nieuwe variant is interactief, kan dansen en reageert op knuffels. Je kunt de Furby ook stukjes minipizza voeren.