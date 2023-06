Jongere wil vrijheid in vakantiewerk: elke dag een ander baantje

Zijn jongeren anno 2023 alleen maar bezig met hun influencercarrière? Niets is minder waar. Ze steken deze zomer gewoon echt de handen uit de mouwen. Werkgevers moeten wél flink hun best doen om scholieren en studenten te strikken.

Jongeren zijn heel veel aan het werk, zegt Bart van Krimpen, arbeidsmarktspecialist van Tempo Team. "70 procent van jongeren van 15 tot 20 jaar doet betaald werk naast school of opleiding. Dat was tien jaar geleden nog maar 60 procent. In andere landen werken jongeren helemaal niet zo veel."

Vaak kunnen jongeren in de vakantie extra uren maken bij hun bijbaan, maar toch zijn er nu voor de zomer tienduizenden vacatures voor vakantiewerk. En de piek moet nog komen.

"Veel jongeren zoeken pas aan het einde van het schooljaar naar een baantje. Maar tegelijkertijd kan het voor werkgevers slim zijn om al in het voorjaar te werven", zegt Van Krimpen. "Jongeren hebben namelijk wat te kiezen met zo veel beschikbaar werk."

Veel schoonmaakbaantjes beschikbaar voor vakantiewerkers

De meeste vacatures bij Tempo Team in de afdeling 'vakantiewerk' betreffen een schoonmaakbaantje. Dat kan in vakantiehuizen of een hotel zijn, maar ook in bijvoorbeeld kantoren.

Ook is er veel vraag naar vakkenvullers of kassamedewerkers in de supermarkt, magazijnmedewerkers en bezorgers van maaltijden en pakketjes. "Ander beschikbaar vakantiewerk gaat om schoolboeken inpakken, bij uitstek iets voor in de zomer. Of ondersteunend werk in de zorg, bijvoorbeeld helpen bij voedselbereiding", vertelt Van Krimpen.

'De horeca staat te springen om personeel'

De horeca en de evenementenbranche zijn ook niet weg te denken, merken ze bij studentenuitzendbureau ASA. Werkgevers staan daar volgens algemeen directeur Maximilian Krijgsman te springen om personeel.

Volgens Krijgsman en Van Krimpen is er ook zeker bij vakantiewerk te merken dat de arbeidsmarkt heel krap is. En bedrijven merken dat extra, nu hun eigen personeel op vakantie gaat en ze vervanging nodig hebben.

Liever logistiek werk dan afwasser

Maar wat willen jongeren? Het populairst is logistiek werk, dus werken in een magazijn of bezorging van maaltijden, boodschappen en pakketjes, merkt Tempo Team bij onderzoek onder jongeren.

"Het is lastig om te zeggen waarom. Mogelijk omdat je in de logistiek als werknemer wat meer vrijheid hebt dan bijvoorbeeld in de horeca. En geld kan ook een rol spelen. Uit ons onderzoek blijkt dat salaris steeds belangrijker wordt bij de keuze voor een baantje."

Maar ook werkplezier is waardevol. "En daarin zou de horeca weer aantrekkelijker kunnen zijn. Daar ga je met z'n allen na afloop een drankje drinken." In de horeca is werk in de bediening volgens Van Krimpen wat gewilder dan als afwasser.

Jongere wil vrijheid en flexibiliteit in vakantiewerk

Jongeren anno 2023 kijken anders naar werk dan voorheen, merken ze bij ASA. "Generatie Z heeft een sterke behoefte om zelf te kunnen kiezen waar, wanneer en hoe ze willen werken", zegt Krijgsman.

Hij ziet 'platformisering' in het werk voor jongeren. Hierbij werken jongeren voor meerdere werkgevers en niet op vaste dagen. En dat kan volgens hem goed bij bezorgwerk of in de schoonmaak. Daar maakt het werkgevers niet uit of vijf diensten in een week worden ingevuld door één werknemer of door meerdere.

'Morgen ander werk dan vandaag'