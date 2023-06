Engelse kerk stapt uit Shell vanwege onvrede over klimaatbeleid

Het pensioenfonds van de Church of England verkoopt zijn belangen in grote olie- en gasbedrijven. De anglicaanse kerk vindt dat deze bedrijven, waaronder Shell, niet genoeg doen om de klimaatdoelen van Parijs te halen.

De Church of England zei lange tijd het nuttiger te vinden om als aandeelhouder in gesprek te blijven over klimaatzaken dan volledig uit bedrijven zoals Shell te stappen. Maar volgens het bestuur van het pensioenfonds is duidelijk geworden dat de energiebedrijven niet de ambitie hebben om de klimaatdoelen te halen.