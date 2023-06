NU+ Dit verandert er op 1 juli allemaal voor je portemonnee

De huren stijgen en tanken wordt weer duurder. Tegelijkertijd gaan ook de minimumlonen en de uitkeringen omhoog. Wat verandert er nog meer op 1 juli? NU.nl zet het op een rijtje.

Een op het oog onschuldige nieuwe richtlijn zal aardig wat wenkbrauwen doen fronsen. Vanaf 1 juli mogen horeca, tankstations en winkels geen eten en drinken in (deels) plastic verpakkingen meer verkopen zonder daar een toeslag voor te rekenen. Dat gebeurt om het eenmalig gebruik van plastic terug te dringen.

In theorie kunnen mensen zelf een beker of bakje meenemen om dat te laten vullen. Dan geldt geen toeslag. Maar bij producten in de supermarkt en bij McDonald's bijvoorbeeld is dat geen optie. In plaats daarvan komen er toeslagen op de producten of wordt er statiegeld gerekend. De nieuwe richtlijn komt twee jaar na de ban op plastic rietjes en bestek.

Tanken wordt weer duurder

Waar het vorig jaar goed nieuws was dat de accijns op tanken een keer verlaagd werd en het terugdraaien daarvan zelfs nog een keer werd uitgesteld, moeten we er nu toch echt aan geloven. Vanaf 1 juli wordt gaat de accijns weer grotendeels omhoog. Voor een liter benzine inclusief btw komt dat neer op 16,7 cent extra, heeft UnitedConsumers berekend. Voor diesel is dat afgerond 12 cent.

Formeel gaat deze verhoging 1 juli in, maar pomphouders zouden wel gek zijn om niet al eerder de prijzen iets te verhogen. Zo pikken ze een graantje mee van de ongtwijfeld massa's aan fossiele rijders die vlak voor de verhoging nog even de tank volgooien. Mogelijk gaat het laatste deel van de accijnsverlaging per 1 januari 2024 van tafel.

Minder reclame voor online gokken

Sinds online gokken is gelegaliseerd, zijn zowel de markt daarvoor als de hoeveelheid reclames geëxplodeerd. Om met name de kwetsbare groepen te beschermen, komt er per 1 juli een verbod op ongerichte reclame voor online gokken.

Het verbod is nog wel beperkt. In eerste instantie mag geen reclame meer worden gemaakt via radio- en tv-commercials en billboards op straat. Maar online mag dat, onder voorwaarden, nog wel. En ook sportsponsoring wordt voorlopig ontzien.

Huren gaan omhoog

Wie een sociale huurwoning heeft, betaalt vanaf volgende maand maximaal 3,1 procent meer huur. Wie een lage huur betaalt of een hoog inkomen heeft, krijgt mogelijk een grotere verhoging.

Veel corporaties hebben aangegeven dat ze de huren waarschijnlijk niet maximaal verhogen. Gemiddeld blijft de verhoging 'beperkt' tot 2,4 procent. Bij een huur van 500 euro betekent het dat je 12 euro meer betaalt. Voor huishoudens met een hoge huur en een laag inkomen gaat de huurprijs juist eenmalig omlaag om ze te steunen vanwege de hoge inflatie.

Hoger minimumloon en uitkeringen

Het minimumloon is vanaf juli iets hoger. Nu is dat nog bruto 1.934,40 euro per maand als je fulltime werkt, maar vanaf komende maand stijgt dat naar 1.995 euro. De jeugdlonen stijgen mee, net als de uitkeringen. Dan gaat het onder meer om de bijstand, WW, AOW, Wajong, Ziektewet en WIA.

Kinderbijslag omlaag door goedkopere energie

Ouders krijgen vanaf komend kwartaal wat minder kinderbijslag. De bedragen gaan tussen de 8 en de 11,50 euro per kwartaal omlaag. Dat komt doordat het leven de laatste maanden wat minder duur is geworden volgens het kabinet, vooral door de lagere energierekening.

Nieuw pensioenstelsel na jarenlang debat

Begin volgende maand gaat het nieuwe pensioenstelsel in, waarover jarenlang is gediscussieerd. Belangrijkste verandering is dat iedereen een eigen pensioenpotje opbouwt, waardoor jouw pensioen straks meer samenhangt met wat je tijdens je werkende leven inlegt.

Wie al met pensioen is, krijgt volgende maand nog steeds dezelfde uitkering. Wel kan het zijn dat je in de verdere toekomst eerder een verhoging of verlaging krijgt door de nieuwe regels.

Strenger toezicht op malafide verhuurders

Op 1 juli gaat ook de Wet goed verhuurderschap in. Die geeft gemeenten mogelijkheden om in te grijpen als woningverhuurders zich misdragen. Daarbij kun je denken aan extreem hoge huren of gevallen van discriminatie of intimidatie.