Speelgoedbranche merkt dat volwassenen hun speelsheid niet meer kwijtraken

De speelsheid die volwassenen tijdens de coronapandemie bij zichzelf hebben ontdekt, blijft hangen. Speelgoedverkopers zien steeds vaker oudere klanten die iets leuks kopen voor zichzelf. Vooral LEGO-sets, Funko-poppen en spellen vliegen over de toonbank.

Naar schatting gaat inmiddels 10 procent van het speelgoed in filialen van de Intertoys naar volwassenen. "Tegenwoordig is het niet meer dan normaal dat je als volwassene een bloemboeket van LEGO in huis hebt staan", zegt CEO Eddy Assies. Hij ziet dat LEGO, poppen en games voor de Nintendo Switch in de laatste jaren ook onder volwassenen mainstream producten zijn geworden.

Kleinere speelgoedwinkels herkennen de trend. "Tijdens corona zijn mensen uit verveling in aanraking gekomen met speelgoed", zegt Pierre-Leon Cornelissen van Jovi Toys in Rosmalen. Sindsdien ziet hij de vraag toenemen. "Ook oudere klanten hebben ontdekt dat het heel erg leuk is om te puzzelen, verzamelen of bouwen."

Het einde van de pandemie heeft de spellenverkoop een extra stimulans gegeven, denkt Cornelissen. "Mensen genieten er extra van om weer samen te komen voor een nieuw gezelschapsspel." Ze hebben nu door dat er meer is dan Monopoly, denkt ook bedrijfsleider Jacob Hoogstra van Spellekijn in Leeuwarden.

Speelgoed kopen is niet vreemd meer

Volwassenen kopen ook steeds meer speelgoed om te sparen, zoals Funko-poppen. Deze serie poppen is geïnspireerd op onder meer Marvel-personages en Disney-figuren. Hoogstra: "Dat verzamelen is redelijk nieuw voor Nederland. Het is een Amerikaans trekje dat we overnemen."

In landen als de Verenigde Staten en Duitsland is het al langer gebruikelijk om na de kindertijd speelgoed in te slaan. "In Nederland heeft het echt wel een tijdje geduurd voordat je niet heel vreemd meer werd aangekeken als je als volwassene met een toffe LEGO-set aan de kassa stond. Dat kan ik uit ervaring vertellen", zegt Intertoys-marketeer Celvin de Bie.

Hindernissen maken de geest flexibel

Toch is het helemaal niet gek om in spel te blijven investeren, ziet neurowetenschapper Louk Vanderschuren van de Universiteit Utrecht. Zelfs dieren nemen extra risico's om te spelen, terwijl het tijd en energie kost. Wetenschappers denken dan ook dat spel voor zowel dier als mens een belangrijke functie heeft.

Bij verschillende spelvormen dagen we onszelf uit met lastige opdrachten. Dat kan hinkelen in plaats van lopen zijn of een nieuwe, moeilijke spelregel. Self-handicapping noemt Vanderschuren dat. "Het idee is dat je daardoor leert omgaan met moeilijke of onverwachte situaties." Zo maakt spelen ons flexibeler en creatiever.

Op de korte termijn brengt spelen plezier en geluk. "Dat is ook heel belangrijk", zegt Vanderschuren. "Uiteindelijk spelen we omdat het leuk is, om ons goed te voelen." Speelgoedverkoper Hoogstra: "Spelen stopt niet met de leeftijd, alleen wordt het speelgoed duurder."