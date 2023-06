Turkse centrale bank verhoogt rente tot 15 procent om hoge inflatie te bestrijden

De Turkse centrale bank heeft het belangrijkste rentetarief met 6,5 procentpunt verhoogd naar 15 procent. Het is de eerste stap sinds de herverkiezing van president Recep Tayyip Erdogan om de torenhoge inflatie te bestrijden en de koersval van de Turkse lira te stoppen.

De stap is opmerkelijk, aangezien de rente in de afgelopen jaren juist stapsgewijs is verlaagd. Met een lagere rente wilde Erdogan investeringen interessanter maken en zo de economie aanjagen. Maar dat pakte verkeerd uit, aangezien de inflatie flink is opgelopen. Zo waren de prijzen in mei gemiddeld 40 procent hoger dan een jaar eerder.