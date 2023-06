Flinke winststijging komt volgens Eneco niet door hoge prijzen voor klanten

Delen via E-mail

Door de oorlog in Oekraïne en de hoge gasprijzen kende Eneco een zeer onrustig 2022. Toch wist het bedrijf zijn winst op te schroeven. Maar volgens de energieleverancier komt dat niet door de hogere tarieven voor klanten.

Dit zorgde voor zeer veel onrust. Bij de servicedesk van Eneco was het dan ook 60 procent drukker dan gebruikelijk. Ook blijkt dat zo'n 110.000 klanten van het bedrijf een aanvraag deden voor hulp via het Noodfonds Energie. Ruim drie kwart daarvan is inmiddels afgehandeld.