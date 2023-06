Blikjes inleveren voor statiegeld leidt tot chaos in supermarkten

De invoering van statiegeld op blikjes leidt tot chaos in de supermarkt. Zo staan er lange rijen voor de automaten en worden blikjes die niet geschikt zijn naast de afvalbakken gedeponeerd. Ook lopen de apparaten sneller vast.

"Beste klant, sinds de invoering van statiegeld op blikjes ervaren wij veel storingen in onze emballagemachines. Onze leverancier en wij werken met man en macht om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen. Excuses voor dit grote ongemak." Die tekst staat op een briefje in een filiaal van Jumbo in Breda, waar de automaten eerder deze week vastliepen.

Jumbo zelf wil niet zeggen of meerdere winkels last hebben van dit probleem. De supermarktketen uit Veghel verwijst naar Statiegeld Nederland. "Zij zijn op de hoogte van de stand van zaken, wij hebben dat overzicht niet", zegt een woordvoerder.

Sinds 1 april betalen we 15 eurocent statiegeld per blikje en krijgen we dat geld terug als we een blikje inleveren. Dat kan bijvoorbeeld bij de supermarkten, maar ook bij benzinestations, NS-stations, bioscopen en snackbars. Inmiddels zijn er 27.000 plekken in ons land waar dit kan.

De supermarkten van Dirk van den Broek hebben naast een automaat voor lege flessen ook een apparaat voor lege blikjes. "Daardoor kunnen we de drukte beter spreiden", laat een zegspersoon weten. "We hebben weleens te maken met langere rijen en daardoor moeten klanten soms iets langer wachten. Verder is het ook iets rommeliger in de winkels, maar we houden het zo goed mogelijk bij."

Albert Heijn erkent de problemen, maar benadrukt dat het gaat om momentopnamen. "Het gebeurt af en toe dat klanten veel blikjes opsparen, waardoor anderen langer moeten wachten bij de automaten. Verder hebben we vuilnisbakken geplaatst bij de apparaten, zodat er geen troep ontstaat."

Meer dan 2,5 miljard blikjes over de toonbank

Volgens Statiegeld Nederland geeft dit aan dat consumenten massaal hun blikjes inleveren. "Daar gaat het uiteindelijk om, dus ik ben er blij mee", zegt directeur Raymond Gianotten.

Er gaan jaarlijks maar liefst 2,5 miljard blikjes over de toonbank, 1 miljard meer dan de grote en kleine petflessen bij elkaar. "Het kan dus zijn dat supermarkten extra machines moeten neerzetten vanwege de drukte en de apparaten vaker moeten schoonmaken om storingen te voorkomen."



De directeur van Statiegeld Nederland laat verder weten dat supermarkten er alles aan doen om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. "Het is nu even vervelend en zeker niet fijn, maar supermarkten hebben ook geen zin in gefrustreerde klanten. Er zal het een en ander aangepast moeten en worden en dat gaat ook zeker gebeuren."