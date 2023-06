Lage en middeninkomens krijgen mogelijk meer kans op een koophuis

Delen via E-mail

Gemeenten kunnen mensen met lage en middeninkomens straks voorrang geven bij de aankoop van goedkopere koophuizen. Dat moet deze kopers meer kans geven dan bijvoorbeeld investeerders.

Nu al mogen gemeenten bij het toewijzen van huurwoningen en nieuwbouw mensen met een cruciaal beroep voorrang geven. Zo kunnen bijvoorbeeld leraren en verpleegkundigen wonen in de stad waar zij werken. Dat werd in sommige gemeenten namelijk te duur.

Mensen met lage of middeninkomens worden op de huidige woningmarkt nog te vaak verdreven, vindt de minister. Projectontwikkelaars kopen nog veel goedkope appartementen op. Daardoor wordt het voor woningzoekenden moeilijker om in de stad of het dorp van hun keuze te gaan wonen.