Emancipatie van vrouwen in Nederland loopt achter op buurlanden

Nederland loopt achter op België en Duitsland als het gaat om het verkleinen van de kloof tussen mannen en vrouwen. Vooral de economische en politieke kansen zijn in ons land niet gelijk verdeeld.

De kloof tussen mannen en vrouwen in Nederland is voor 77,7 procent gedicht, tegenover 76,2 procent vorig jaar. Die vooruitgang is kleiner dan in België en Duitsland, waar de genderkloof voor zo'n 80 procent is gedicht.