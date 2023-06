Langdurig verzuim blijft stijgen, vooral onder jongeren

Steeds meer werkenden komen langdurig thuis te zitten. Het gaat dan vooral om psychische klachten als een burn-out. Vooral onder jongeren neemt het aantal toe. Dat melden arbodienstverleners Human Capital Care en ArboNed.

In het eerste kwartaal van dit jaar zat bijna 2 procent van de werkenden tussen de 25 en de 34 jaar thuis met langdurige psychische klachten. Vaak hebben de jongeren last van een burn-out of zijn ze overspannen. Vergeleken met vier jaar geleden is hun verzuim met een derde gestegen. Bij de groep tussen de 15 en 25 jaar is de stijging zelfs nog iets groter. Bij oudere leeftijdsgroepen stijgt het aantal juist minder snel.