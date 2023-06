Heineken lijft brouwer van speciaalbieren Oedipus in

De Amsterdamse bierbrouwer Oedipus komt in handen van Heineken. De nieuwe eigenaar had al een minderheidsbelang en heeft sinds deze maand 100 procent van de aandelen in handen. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van Het Parool

Oedipus bestaat sinds 2010 en brengt een aantal bieren op de markt, waaronder Mannenliefde, Thai Thai en Gaia. De bieren zijn te verkrijgen in de eigen webshop, maar liggen ook bij een aantal supermarkten in de schappen. Heineken is niet van plan veel te veranderen aan de bedrijfsvoering van Oedipus.

De nog jonge brouwer staat niet alleen bekend om zijn bieren, maar ook om het verhaal eromheen. "Daarmee willen ze echt een communitygevoel creëren. Ook is er aandacht voor bijvoorbeeld kunst en muziek. Daar zijn we op gevallen", vertelt een woordvoerder van Heineken. "We denken dat we van hen kunnen leren. En zij van ons."

De overname valt samen met de verhuizing van Oedipus. Het bedrijf betrekt een groter pand, dat vlak bij het oude pand in het Amsterdamse stadsdeel Noord ligt.