Moeten we ons zorgen maken over de Nederlandse economie?

Consumenten zijn de afgelopen maanden negatiever over de economie dan voorheen en bedrijven hebben in april minder geïnvesteerd dan een jaar geleden. Als we de cijfers moeten geloven, gaat het niet goed met de Nederlandse economie. Is dat echt zo? Of valt het allemaal wel mee?

Wat betekenen die slechte cijfers?

Aan de hand van het consumentenvertrouwen en het aantal investeringen kun je zien hoe het gaat met de Nederlandse economie. "Een soort samenvatting", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom bij statistiekbureau CBS. Die factoren geven aan hoe goed of slecht het gaat met Nederland.

"Veel van die factoren staan nu op rood", zegt Van Mulligen. Er is volgens de econoom al maanden sprake van een neerwaartse spiraal. "Aan de andere kant is de arbeidsmarkt ook zo'n factor die aangeeft hoe het is gesteld met de economie. Het aantal banen groeit nog steeds enorm hard, dus niet alle factoren geven aan dat het slecht gaat met ons land."

Zijn het de eerste tekenen van een recessie?

In de praktijk hebben we het over een recessie wanneer de economie twee kwartalen achter elkaar krimpt. "Wij denken niet dat dat gaat gebeuren", zegt Marcel Klok, macro-econoom bij ING Research. "Wij verwachten eigenlijk dat de economie de komende maanden nog wel een beetje zal groeien." Omdat de arbeidsmarkt op dit moment zo krap is, zijn de meeste mensen aan het werk en hebben zij toch wel wat geld te besteden. "Dat helpt de Nederlandse economie heel erg."

"Maar of je het nou een recessie noemt of niet, de cijfers die wij zien passen wel in het beeld van een haperende economie", zegt Van Mulligen. "Dus het is niet uitgesloten dat we in een recessie belanden."

Hoe komt het dat het zo slecht gaat met de economie?

Na corona groeide de economie hard. Te hard eigenlijk, zegt Van Mulligen. Nu is die harde groei voorbij. Dat heeft verschillende oorzaken. "Er zijn veel onzekerheden in het spel, zoals de oorlog in Oekraïne. Die situatie beïnvloedt de prijzen", vertelt de econoom.

Ook de spanningen tussen de Verenigde Staten en China raken ons land. Dat soort spanningen zijn niet goed voor de internationale handel. "En normaal gesproken profiteert een land als Nederland erg van handel met andere landen."

Moeten we ons zorgen maken?

Het zal even duren voordat de economie er weer helemaal bovenop is. Maar volgens Van Mulligen hoeven we ons nog geen zorgen te maken. "Op dit moment zien we nog niet dat bedrijven massaal failliet gaan en mensen hun baan kwijtraken."

Ook macro-econoom Klok maakt zich nog geen zorgen. "Doordat er veel werk is, heeft de stagnerende economie nog niet veel effect op de meeste mensen." Daarnaast stijgen naast de prijzen ook de lonen heel hard. "Wij verwachten dat de lonen straks harder stijgen dan de inflatie. Dan zullen de hoge prijzen mensen ook minder hard raken."