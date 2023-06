Supermarkten passeren afwijzing FNV en geven 10 procent loonsverhoging

De ongeveer 300.000 werknemers in de supermarkten kunnen vanaf september rekenen op een loonsverhoging van 10 procent. Het Vakcentrum en vakbond CNV Vakmensen zijn het eens geworden over een nieuwe cao. De FNV doet niet mee en staat dus buitenspel.

FNV legde het laatste bod van de supermarkten aan de leden voor, maar die stemden er niet mee in. 57 procent stemde tegen. Een van de struikelblokken is dat de lonen pas in september met 10 procent omhooggaan, zegt FNV-bestuurder Daniëlle Wiek. De FNV'ers willen eerder een loonsverhoging en vragen om meer maatregelen tegen werkdruk.

Het is niet de eerste keer dat de FNV buitenspel staat in de cao-onderhandelingen voor de supermarktbranche. In het verleden gingen de werkgevers al vaker met andere vakbonden in zee.