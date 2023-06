Teleurstelling dreigt voor een miljoen mensen met mager pensioen

De AFM waarschuwt voor grote teleurstellingen bij mensen die denken dat ze een goed pensioen opbouwen, maar dat in werkelijkheid niet doen. Bij een miljoen mensen die pensioen opbouwen via verzekeraars of premiepensioeninstellingen, wordt volgens de financiële waakhond te weinig geld opzijgezet.

In de naderende hervorming van het pensioenstelsel begin 2024 zijn afspraken gemaakt om werknemers of zelfstandigen zonder pensioenregeling te stimuleren om toch pensioen op te gaan bouwen. Zo kan die 'witte vlek' van pensioenlozen verkleind worden. Maar er is ook nog een zogenoemde 'grijze vlek' waar de AFM nu op wijst. Dat zijn werknemers die magere pensioenen opbouwen.

Het gaat om pensioenregelingen van een miljoen Nederlanders die lopen bij verzekeraars en premiepensioeninstellingen. Hierbij wordt eigenlijk net als in het nieuwe pensioenstelsel via persoonlijke potjes geld belegd. De inleg staat vast en de opbrengst is afhankelijk van beleggingsprestaties. Dat terwijl bij pensioenfondsen in het oude stelsel juist de belofte van een bepaalde uitkering vaststaat.

De inleg bij die verzekerde pensioenen is niet overal even hoog. Die verschilt namelijk per pensioenregeling van je werkgever. Volgens de AFM is die inleg vaak erg laag.

Bij twee op de drie mensen met zo'n pensioen is de pensioenpremie minder dan 10 procent van de pensioengrondslag (deel van salaris waarover je pensioen opbouwt). Dat terwijl er fiscaal vriendelijk veel meer pensioenopbouw mogelijk is en in het nieuwe stelsel 30 procent de maximumgrens zal zijn.

Mensen kunnen in financiële problemen komen

Werknemers met een lage pensioeninleg hebben na pensionering volgens de AFM niet voldoende aan dit pensioen en AOW. "Hierdoor ontstaat het risico dat mensen teleurgesteld kunnen raken en mogelijk in financiële problemen kunnen komen, omdat ze ervan uitgaan dat het wel voor mij geregeld is", schrijft de toezichthouder.

De AFM denkt dat werknemers met zo'n pensioenregeling zich niet bewust zijn van hun magere pensioen, omdat ze zich er weinig in verdiepen. Dus moet de pensioensector hiermee aan de slag, vindt de toezichthouder.