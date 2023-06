Loonsverhoging supermarkten dichtbij, maar FNV-leden wijzen voorstel af

Supermarktpersoneel krijgt deze zomer mogelijk een loonsverhoging van gemiddeld 10 procent. Maar het is de vraag of dat doorgaat, omdat de leden van vakbond FNV het voorstel van de supermarkten in een stemming hebben afgewezen. Opvallend genoeg is vakbond CNV wél akkoord gegaan.

Begin juni leken de partijen het eens te zijn over een nieuwe cao. FNV legde het laatste bod van de supermarkten aan de leden voor, maar die stemden er niet mee in. Van de leden stemde 57 procent tegen.

Een van de struikelblokken is dat de lonen pas in september met 10 procent omhoog zouden gaan, zegt FNV-bestuurder Daniëlle Wiek. De supermarktmedewerkers willen eerder een loonsverhoging en vragen om meer maatregelen tegen werkdruk.

Ook wil het personeel geen jeugdlonen meer voor personeel tot 21 jaar. Nu ontvangen volwassen werknemers tot hun 21e op basis van hun leeftijd een lager loon, net als in andere sectoren. Daarnaast willen de FNV-leden weer een toeslag van 100 procent op het uurloon als ze op zondagen werken.

'Voor supermarktbegrippen ongekende loonstijging'

CNV laat juist weten dat zijn leden voor de 10 procent loonsverhoging hebben gestemd. Wel hadden zij ook graag meer maatregelen tegen de werkdruk gezien.

"Voor supermarktbegrippen is dit een ongekende loonstijging", zegt Jacqueline Twerda van CNV Vakmensen. "De mensen die er werken hebben het dubbel en dwars verdiend. Daarom ben ik er heel mee."