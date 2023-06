Prijzen van koopwoningen blijven dalen

De prijzen van koopwoningen zijn in mei voor de vierde maand op rij gedaald. De prijzen van bestaande koopwoningen waren gemiddeld bijna 6 procent lager dan een jaar eerder.

De daling was opnieuw groter dan een maand eerder, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS en het Kadaster. In april waren koopwoningen nog 4,4 procent goedkoper dan in dezelfde maand vorig jaar. De gemiddelde prijs van een woning was vorige maand zo'n 403.913 euro.