Bedrijf achter beroemde weckpotten vraagt na 123 jaar faillissement aan

Het Duitse bedrijf J. Weck, dat de bekende inmaakpotten op de markt brengt, heeft faillissement aangevraagd. De potten zorgen ervoor dat bijvoorbeeld groenten en fruit lang goed blijven en werden zo populair dat wecken in het woordenboek is opgenomen. Nu komt na 123 jaar waarschijnlijk een einde aan het bedrijf.

Wecken kende tijdens de coronapandemie een kleine opleving, maar dat kon niet voorkomen dat het bedrijf in zwaar weer belandde. De exacte reden van het faillissement is nog niet duidelijk.

Weck is in 1900 opgericht door onder anderen Johann Carl Weck. Het bedrijf maakte naast potten ook sluitingen en ketels. De potten zijn zeer populair, niet alleen in Duitsland, maar bijvoorbeeld ook in Nederland.