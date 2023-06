Stijgende prijzen van vliegtickets en computerspellen houden Britse inflatie hoog

Het leven in het Verenigd Koninkrijk is in mei 8,7 procent duurder geworden ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Dat is fors meer dan de 2 procent inflatie die de Britse centrale bank voor ogen heeft.

Vooral de hoge prijzen van vliegtickets, tweedehands auto's, kaarten voor muziekevenementen en computerspellen droegen bij aan de hoge inflatie.

De koopkracht van de Britten staat al langer onder druk. In maart kwam de inflatie nog uit op 10,1 procent en in april op 8,7 procent. De verwachting is dat de Britse centrale bank de rente opnieuw verhoogt om de torenhoge inflatie tegen te gaan.