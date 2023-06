Mastercard gaat creditcards en betaalpassen recyclen

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Betalingsbedrijf Mastercard gaat wereldwijd creditcards en betaalpassen recyclen. Het gaat om miljarden kaarten die in omloop zijn. Mastercard wil daarmee voorkomen dat de passen op de stortplaats belanden.

Het creditcardconcern werkt daarbij samen met de Britse bank HSBC en begint met een proef in acht vestigingen in het Verenigd Koninkrijk. Mastercard roept banken over de hele wereld op zich aan te sluiten bij het initiatief.