Bedrijven investeren ruim 2 procent minder in april

Bedrijven in ons land hebben in april 2,4 procent minder geïnvesteerd ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Ze staken vooral minder geld in woningen.

In personenauto's investeerden bedrijven wel meer, blijkt woensdag uit cijfers van statistiekbureau CBS. In maart namen de bedrijfsinvesteringen nog met ruim 4 procent toe.