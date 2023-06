Consumenten opnieuw iets negatiever over economie

Consumenten waren in juni iets negatiever over de economie dan een maand eerder. Het consumentenvertrouwen is daarmee voor de tweede maand op rij iets verslechterd. De koopbereidheid van consumenten nam daarbij af.

Het consumentenvertrouwen is laag en dat is meestal geen goed teken voor de economie. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit en in september en oktober 2022 de laagste stand ooit. Dat blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS, die de metingen in 1986 begon.