Eten en drinken in plastic wordt duurder door nieuwe regels

Vanaf 1 juli mogen horeca, tankstations, supermarkten en speciaalzaken geen eten en drinken in (deels) plastic verpakkingen meer verkopen, zonder daar een toeslag voor te rekenen. Ze kunnen een alternatief aanbieden in de vorm van herbruikbare verpakkingen, die zij aanbieden of jij zelf meeneemt om te laten vullen. Daar lijkt in de praktijk weinig van terecht te komen, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

"We stimuleren hergebruik waar dat kan", zegt een woordvoerder van marktleider Albert Heijn (AH). "Maar het moet voor de klant wel praktisch uitvoerbaar zijn." Jumbo en PLUS laten weten dat ze nog bezig zijn met de invulling van de nieuwe regels.

Maar het lijkt onwaarschijnlijk dat supermarkten klanten in de winkel eten en drinken uit plastic verpakkingen laten halen om die in eigen bekers of bakjes over te hevelen. Dus zal op veel producten een toeslag komen van 5, 25 of 50 cent. "Die heffing zal zichtbaar zijn op de kassabon", zegt de AH-woordvoerder.

Bij de restaurants van McDonald's hoeven mensen niet aan te komen met hun eigen bekers om die te laten vullen met bijvoorbeeld een milkshake. "Dat zullen we vanuit oogpunt van hygiëne niet accepteren en gezien de grote aantallen bezoekers die wij hebben, is dat ook niet te doen", zegt een woordvoerder van de fastfoodketen.

Wie zijn shake of frisdrank in een wegwerpbeker laat gieten, betaalt daar vanaf 1 juli 0,25 euro extra voor. "Conform de richtlijn van het ministerie." Of je betaalt 1 euro extra voor een statiegeldbeker. "Waar veel meer plastic voor nodig is dan dat beetje dat nog in de gewone beker zit. Bovendien moeten die afgewassen worden, wat water en energie kost."

'Mensen lopen niet rond met een bakje in hun tas'

De tankstations noemen de nieuwe regels bij monde van brancheclub BETA "met de beste bedoelingen bedacht maar weinig praktisch". Mensen die bij een tankstation eten en drinken halen, zijn gericht op snelheid en gemak, zegt de woordvoerder. "Daar past een eigen beker of bakje meenemen niet direct bij. Mensen zullen eerder bereid zijn extra te betalen."

Herbruikbare bekers die bij het tankstation in de vaatwasser gaan, dat ziet de BETA ook niet snel gebeuren. "De meeste zullen geen ruimte hebben voor ook nog een afwasmachine erbij. Daar staat het verplichte apparaat voor de inname van statiegeldblikjes al."

De snackbarhouders balen er vooral van dat 'het bakje om mee te nemen naar de cafetaria' steeds als voorbeeld wordt genoemd. "Volgens de regelgeving mag het, maar in de praktijk werkt het niet", zegt de directeur Frans van Rooij van brancheorganisatie ProFri. "Een frietje is een impulsaankoop. Mensen lopen niet met eigen bakjes in hun tas rond."

Sowieso heb je nadat je je patatje op hebt, een vies bakje. "We staan achter iedere maatregel om milieuschade tegen te gaan, maar dit schiet zijn doel voorbij." Ook in de friettent is het waarschijnlijker dat je extra betaalt voor wegwerpbakjes. Die nu al vaak en zeker op termijn vervangen worden door duurzamere varianten.