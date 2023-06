Supermarkten worstelen met nieuwe regels voor plastic verpakkingen

De supermarkten houden hun kaarten nog tegen de borst over wat ons als klanten te wachten staat als op 1 juli nieuwe regels voor plastic verpakkingen ingaan. Ze hadden gehoopt daarin gezamenlijk op te trekken, maar daar heeft toezichthouder ACM een stokje voor gestoken.

Dat laat supermarktkoepel CBL aan NU.nl weten. "We hadden gehoopt op een gezamenlijk beleid, maar de supermarkten moeten nu ieder voor zich bepalen hoe ze met de nieuwe regels omgaan", zegt de woordvoerder van de brancheorganisatie.

Volgens die nieuwe regels mogen ondernemers, dus bijvoorbeeld supermarkten, bakkers en slagers, geen gratis wegwerpbekers en -bakjes met plastic meer aanbieden. In theorie moeten de winkels een herbruikbaar alternatief aanbieden of kunnen mensen zelf een beker of bakje meenemen om te laten vullen.

Maar het is niet de bedoeling dat mensen in het gangpad drinkyoghurt uitknijpen in de zelf meegebrachte beker. "We stimuleren hergebruik waar dat kan", zegt een woordvoerder van marktleider Albert Heijn (AH). "Het moet voor de klant wel praktisch uitvoerbaar zijn."

Bij de koffie to go, die AH ook aanbiedt, kunnen klanten wel de eigen beker vullen."Daar bieden we ook hervulbare bekers te koop aan."

Supermarkten nog druk bezig met invoering nieuwe regels

Jumbo laat weten dat het bedrijf nog druk bezig is met de invoering van de nieuwe regels. Hetzelfde geldt voor de op twee na grootste keten, PLUS. Wanneer winkels na 1 juli verpakkingen met wegwerpplastic gebruiken, moeten ze daar extra geld voor rekenen.