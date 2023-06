Fabrieken Tata Steel komen per direct onder verscherpt toezicht

Delen via E-mail

De twee cokesgasfabrieken van Tata Steel in de IJmond komen per direct onder verscherpt toezicht te staan. Dat laat de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) weten. Die ziet dat de problemen bij de vervuilende installaties "zich opstapelen".

Het aantal meldingen over 'ongewone voorvallen', waarmee vooral vervuilende uitstoot naar de lucht wordt bedoeld, is het afgelopen jaar sterk toegenomen. Tussen juni vorig jaar en juni dit jaar kwamen 1236 van zulke meldingen binnen, bijna vijf keer zoveel als een jaar eerder. Tata is zelf verplicht melding te doen van voorvallen die slecht voor het milieu kunnen zijn.