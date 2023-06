Lonen gaan volgens werkgevers komende maanden minder hard omhoog

De gemiddelde loonstijging zal in de tweede helft van dit jaar afzwakken. Werkgevers zullen vanwege de economische onzekerheid minder uitbundig zijn aan de cao-tafels.

"Alle signalen wijzen erop dat de loonstijging in de tweede helft van dit jaar zal afzwakken", zegt een woordvoerder. "Er is veel onzekerheid in de markt en we hebben in het eerste kwartaal met een economische krimp te maken gehad. Bovendien is er sprake van een daling van de inflatie, waardoor nog hogere looneisen niet per se noodzakelijk zijn."