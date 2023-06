Wat doet en verdient iemand bij de brandweer?

Bij een grote brand in Arnhem werd onlangs pijnlijk duidelijk hoe de energietransitie het werk van de brandweer verandert. Brandweerlieden weten dat allang. Maar wij hebben nog niet zo door dat we hun werk beïnvloeden doordat we vaker elektrisch rijden en onze huizen veranderen in mini-energiecentrales.

Over deze rubriek In Wat verdient een... bespreken we een beroep dat in het nieuws was - prominent of juist onopvallend, maar in ieder geval als een onmisbaar onderdeel van dat nieuws.

"Mensen hebben zonnepanelen op het dak, een warmtepomp in de schuur, een laadpunt voor de woning en misschien nog ergens een batterij. Dat staat allemaal in verbinding met elkaar. Als wij daarnaar moeten uitrukken, weet je nooit precies wat je tegenkomt", zegt Johan de Vries.

De Vries is op de afdeling risicobeheersing van Brandweer Nederland werkzaam als adviseur energietransitie. "En ik ben ook brandweerman", vult hij aan. De Vries is bevelvoerder. "Dat houdt in dat ik op de wagen op de stoel rechts voorin zit." Hij is de leidinggevende wanneer ze moeten uitrukken.

In zijn dagelijks werk zit De Vries achter een bureau en is hij druk met de voorlichting over de gevaren van de energietransitie voor onze woningen. "De techniek gaat zo snel, het is nauwelijks bij te houden. We zien ook dat mensen steeds meer gaan doen. Maar dat kost veel geld, waardoor niet altijd de juiste installateurs worden ingeschakeld."

En dat brengt weer extra risico's met zich mee. "Daarom voeren we ook campagne om mensen bewuster te maken." We hebben allemaal kunnen zien welke problemen kunnen ontstaan bij een brand in een huis met een dak vol zonnepanelen. "Je kunt daar heel lastig bij komen, bij panelen die in het dak liggen of op platte daken. Zolang er licht op die platen komt, blijven ze stroom leveren en je ziet de bedrading niet zitten."

'Bij de vrijwillige brandweer zit je niet voor het geld'

Ook op de weg is het blussen veranderd. "Vroeger was een auto een auto, die reed op benzine of diesel. Nu rijden ze elektrisch of op waterstof." Dat vraagt om een andere benadering. Het vak van brandweerlieden is veel complexer geworden. Toch verdient iemand bij de vrijwillige brandweer maar tussen de 20 euro en 35 euro per uur. "En voor oefenuren de helft. Je doet dat niet om er rijk van te worden."

De mensen bij de vrijwillige brandweer hebben wel dezelfde opleiding genoten als hun collega's die er hun beroep van hebben gemaakt. Die verdienen gemiddeld tussen de 3.000 euro en 5.000 euro bruto per maand. Daar komt bijna 19 procent aan vakantietoeslag en eindejaarsuitkering bij. "Bij een 36-urige werkweek."

De Vries, die overdag op kantoor zit en bij brand via de pieper oproepbaar is, kan daarnaast als vrijwilliger opgeroepen worden. "In de avonden en nachten." Vaak zijn het volgens hem dezelfde brandweerlieden. "Maar het zijn ook mensen met hele andere beroepen. Die overdag hun werk laten vallen als ze opgepiept worden."