Turkije verhoogt minimumloon met ruim 30 procent

Het minimumloon in Turkije gaat met terugwerkende kracht tot 1 juni met 34 procent omhoog naar 11.402 lira (441,84 euro). Het is niet de eerste keer dat de Turkse regering dat doet. Eerder dit jaar werd het minimumloon al verhoogd met 55 procent.

De Turkse overheid probeert op die manier het koopkrachtverlies van Turkse werknemers te compenseren vanwege de torenhoge inflatie in het land. De prijzen gingen in mei met gemiddeld 40 procent omhoog ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

De inflatie in Turkije is de afgelopen jaren in rap tempo opgelopen. Dat heeft vooral te maken met het omstreden monetaire beleid van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.