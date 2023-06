In kist gevluchte voormalige Nissan-baas eist 1 miljard dollar van automaker

Delen via E-mail

Carlos Ghosn, oud-topman van Nissan, Renault en Mitsubishi, eist bijna vier jaar na zijn spectaculaire ontsnapping uit Japan een grote schadevergoeding van de automaker. Hij werd in 2018 verdacht van fraude bij Nissan en vluchtte uit vrees voor een oneerlijk proces naar Libanon.

Ghosn bracht Nissan samen met Renault en was jarenlang succesvol als bestuursvoorzitter van het gecombineerde autobedrijf. Maar in 2018 werd hij afgezet en aangeklaagd wegens verdenkingen van fraude bij Nissan.

Daarom hing hem vijftien jaar cel boven het hoofd. Maar Ghosn vond het proces in Japan oneerlijk. Daarop ontsnapte hij op spectaculaire wijze door zich in een kist voor geluidsapparatuur te verstoppen en naar Turkije te laten vliegen. Vervolgens vloog hij van Turkije naar Libanon, dat hem niet uitlevert aan Japan.

Ghosn eist nu een schadevergoeding van 1 miljard dollar (ongeveer 920 miljoen euro) en een boete voor Nissan. Die probeert hij af te dwingen via een rechtbank in Libanon. In september zijn hoorzittingen gepland.